Praznično razpoloženi Sebastian pokazal družino (Suzy)

Čeprav se marsikdaj zdi kaotičen, decembra nastopi obdobje, ko se svet nekoliko upočasni, srca se odprejo in v ozračje se naseli posebna čarobnost. Plesalec in pevec Sebastian neizmerno obožuje mesec, ko se povežemo z najbližjimi, saj takrat z družino, ki jo postavlja na prvo mesto, preživi veliko časa.

Simpatični Mariborčan nam je zaupal, da je že večkrat počitnice preživel z bratom Alenom, njegovo ženo Danielo, nečakoma Kristjanom in Aleksandrom ter mamo Vlasto in očetom Francom. Najdražje je nedavno znova odpeljal na izlet, in sicer v praznično obarvano Bratislavo, ki jih je očarala. Tokrat je na družinskem pobegu v tujino manjkal Sebastianov brat, ki je moral zaradi izobraževanja ostati doma. »Letos smo ga res malce pogrešali, a nam je obljubil, da bomo drugo leto nadoknadili,« pravi praznično razpoloženi Štajerec, sicer strastni ljubitelj potovanj, ki je doslej obiskal več kot 60 držav.