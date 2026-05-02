Predana Azra Pucko s plesom premika meje (Suzy)

Azra Pucko je plesu predana že od mladih nog. Po tem, ko je lani z ekipo uspešno izpeljala svetovno prvenstvo v hip hopu, poppingu, breakingu in hip hop battlih, ki je v Ljubljano privabilo več kot 4.500 plesalcev iz 36 držav, je bil nedavni Libero Dance Fest XII lažji zalogaj. V dveh dnevih so Medvode spremenili v pravo plesno prestolnico, kjer so se prepletli talent, energija in iskrena strast do gibanja.

»Na odru športne dvorane se je zvrstilo kar 318 koreografij, nastopilo je 54 plesnih klubov, skoraj 1500 plesalcev iz štirih držav je dokazalo, da ples presega meje, jezike in generacije. Vsak nastop je bil zgodba zase – od najmlajših, ki so prvič stopili na velik oder, do izkušenih plesalcev, ki so dvorano napolnili z izjemno prezenco. Vrhunec prvega dne je pripadel Rising Star Gala večeru, kjer je zmagovalna koreografija Gneča na blagajni navdušila tako občinstvo kot sodnike,« ne skriva zadovoljstva.

»Vsakič znova je nepozabno, ko se plesalci med seboj spodbujajo, ko občinstvo diha z odrom in vsak gib pomeni nekaj več,« še dodaja in se polna zagona že podaja novim izzivom naproti.