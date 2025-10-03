Predpremiera serije Nemirna kri: Obeta se veliko drame (Suzy)

  • Delo d.o.o.
NOVA SERIJA

Predpremiera serije Nemirna kri: Obeta se veliko drame

Predpremierno občinstvo si je ogledalo dokumentarni film o nastajanju serije in del prve epizode.
R. S.
 3. 10. 2025 | 13:00
1:46
A+A-

Le nekaj dni pred televizijsko premiero je POP TV v Ljubljani pripravil predpremierno predstavitev svoje nove serije Nemirna kri. Dogodka so se udeležili igralci, ustvarjalci, mediji in prvi gledalci, za poseben vrhunec pa je poskrbela Nina Pušlar, ki je prvič v živo zapela naslovno pesem serije. Nemirna kri pripoveduje o vplivni družini, ki jo vodi podjetnik Peter Veber (Radoš Bolčina), lastnik podjetja Vebtrade. Čeprav velja za skrbnega očeta in zaščitnika žene ter hčerk, se družinska idila zamaje, ko podjetje zaupa varovancu Lukasu (Svit Stefanija), namesto da bi ga predal hčerkama. Napetosti stopnjuje kriminalistka Sara Petrič (Lea Mihevc), ki pod krinko raziskuje posle družine in se ujame v mrežo ljubezni, izdaje in prevar.

,

14:10
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrla je legendarna »Fina Gospa«

Patricia Rutledge je bila najbolj znana po vlogi Hyacinth Bucket v seriji »Fina Gospa«, ki si jo je v času vrhunca ogledalo kar 13 milijonov gledalcev
3. 10. 2025 | 14:10
14:06
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najhitrejša jabolčna pita na svetu? Ja, s tem trikom vam bo uspelo! (VIDEO)

Hitra jabolčna pita z listnatim testom – preprost recept za sočno in dišečo jesensko sladico, ki je pripravljena v manj kot uri. Postrezite jo s sladoledom ali smetano.
Jasmina Pirnar Krope3. 10. 2025 | 14:06
14:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TURISTIČNA TRIBUNA

Ideja za izlet: z Vinskega vrha božanski razgled (FOTO)

Cerkvica svetega Miklavža stoji na razgledni točki, ki jo je enostavno osvojiti in je primerna za vsakogar.
3. 10. 2025 | 14:00
13:50
Novice  |  Slovenija
VABILO, KOT GA ŠE NI BILO

Se bodo odzvali? Janša vabi na testiranje na droge. Poglejte, koga vse

Prvak SDS je z gotovostjo prepričan v politični motiv vdora v hišo bivšega notranjega ministra.
3. 10. 2025 | 13:50
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
PORAZI

Kralj Karel izgublja bitko

Kralj Karel naj bi se strinjal z Williamovimi zahtevami glede obravnave princa Andrewa.
3. 10. 2025 | 13:25
13:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Nujno obvestilo! Kje je Lejla iz Ljubljane? Nazadnje so jo videli v torek

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
3. 10. 2025 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
