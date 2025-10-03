Predpremiera serije Nemirna kri: Obeta se veliko drame (Suzy)

Le nekaj dni pred televizijsko premiero je POP TV v Ljubljani pripravil predpremierno predstavitev svoje nove serije Nemirna kri. Dogodka so se udeležili igralci, ustvarjalci, mediji in prvi gledalci, za poseben vrhunec pa je poskrbela Nina Pušlar, ki je prvič v živo zapela naslovno pesem serije. Nemirna kri pripoveduje o vplivni družini, ki jo vodi podjetnik Peter Veber (Radoš Bolčina), lastnik podjetja Vebtrade. Čeprav velja za skrbnega očeta in zaščitnika žene ter hčerk, se družinska idila zamaje, ko podjetje zaupa varovancu Lukasu (Svit Stefanija), namesto da bi ga predal hčerkama. Napetosti stopnjuje kriminalistka Sara Petrič (Lea Mihevc), ki pod krinko raziskuje posle družine in se ujame v mrežo ljubezni, izdaje in prevar.

Nina Pušlar je prvič zapela naslovno skladbo nove serije ter uživala ob Saši Pavlin Stošić. Foto: Mediaspeed

Igralec Uroš Smolej je že prekaljeni igralski maček, poln nasvetov. Foto: Mediaspeed

Simpatična igralska dvojica: Lucija Harum je v seriji Diana, razočarana hči, Ondina Kerec igra Lucijo. Foto: Mediaspeed

S svojo nežnostjo in odlično igro se je Darja Reichman zapisala v srca gledalcem, tokrat bo igrala Vlasto Jesih, nekdanjo porodno babico. Foto: Mediaspeed

Predpremierno občinstvo si je ogledalo dokumentarni film o nastajanju serije in del prve epizode. Med gledalci je završalo ob igralski kemiji med Leo in Svitom, ki sta poudarila, da jima je serija prinesla ne le profesionalni izziv, temveč tudi osebno rast. Navdušenje so izrazili tudi drugi člani igralske zasedbe – med njimi Rosa Angela Romih, Lucija Harum, Ammar Mešić, Ondina Kerec in Uroš Smolej –, ki so izpostavili ponos, povezanost ekipe in visoko produkcijsko raven. Izvršna direktorica PRO PLUS Stella Littou je ob tej priložnosti poudarila zavezanost lokalni produkciji. Po prvih odzivih je jasno, da serija prinaša drznejšo zgodbo, močne like ter vizualno podobo, ki jo gledalci primerjajo s filmsko estetiko. Tudi mi jo že komaj čakamo!

Veseli smo, da se na male zaslone vrača karizmatična Mirjam Korbar, tokrat kot Olga Veber, Radoš Bolčina pa igra njenega televizijskega moža Petra. Foto: Mediaspeed

Tadej Zbičajnik, velenjski reper Triiiple, bo varnostnik Jovo, Ammar Mešić največja baraba Boban Vuk. Foto: Mediaspeed

Dogodek je vodila Ota Širca Roš. Foto: Mediaspeed

