Predpremiera serije Nemirna kri: Obeta se veliko drame (Suzy)

Le nekaj dni pred televizijsko premiero je POP TV v Ljubljani pripravil predpremierno predstavitev svoje nove serije Nemirna kri. Dogodka so se udeležili igralci, ustvarjalci, mediji in prvi gledalci, za poseben vrhunec pa je poskrbela Nina Pušlar, ki je prvič v živo zapela naslovno pesem serije. Nemirna kri pripoveduje o vplivni družini, ki jo vodi podjetnik Peter Veber (Radoš Bolčina), lastnik podjetja Vebtrade. Čeprav velja za skrbnega očeta in zaščitnika žene ter hčerk, se družinska idila zamaje, ko podjetje zaupa varovancu Lukasu (Svit Stefanija), namesto da bi ga predal hčerkama. Napetosti stopnjuje kriminalistka Sara Petrič (Lea Mihevc), ki pod krinko raziskuje posle družine in se ujame v mrežo ljubezni, izdaje in prevar.
Predpremierno občinstvo si je ogledalo dokumentarni film o nastajanju serije in del prve epizode. Med gledalci je završalo ob igralski kemiji med Leo in Svitom, ki sta poudarila, da jima je serija prinesla ne le profesionalni izziv, temveč tudi osebno rast. Navdušenje so izrazili tudi drugi člani igralske zasedbe – med njimi Rosa Angela Romih, Lucija Harum, Ammar Mešić, Ondina Kerec in Uroš Smolej –, ki so izpostavili ponos, povezanost ekipe in visoko produkcijsko raven. Izvršna direktorica PRO PLUS Stella Littou je ob tej priložnosti poudarila zavezanost lokalni produkciji. Po prvih odzivih je jasno, da serija prinaša drznejšo zgodbo, močne like ter vizualno podobo, ki jo gledalci primerjajo s filmsko estetiko. Tudi mi jo že komaj čakamo!
