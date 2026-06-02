Premagala bitko z rakom: »Prvič po enem letu sem lahko zadihala« (Suzy)

Osemintridesetletna britanska pevka Jessie J je enajst mesecev po tem, ko je javnosti zaupala, da ima raka dojke, sporočila, da je bolezen premagala. Na instagramu je objavila video z nedavnega kontrolnega pregleda v bolnišnici. »Sem na pregledu. Iskreno, zelo me je strah. Rekli so mi, da ne bo kontrasta, a glede na to, kar vidim, mislim, da bo,« je povedala v videu in dodala: »Moram na MRI. Poskušam si predstavljati, da nisem klavstrofobična. Vsem, ki še niste imeli MRI-ja dojk, naj povem, da morate ležati na trebuhu in imeti roke dvignjene kot Superman. Držimo pesti, da bo vse v redu.«

S partnerjem Chananom Colmanom imata triletnega sina Skya.

Pozitivno energijo si je priklicala s pesmijo Boba Marleyja Don't Worry About a Thing, ob posnetku pa razkrila izvid, ki je pokazal, da je zdrava. »Več ur sem jokala in prvič po enem letu sem lahko zadihala,« je zapisala. Vsem, ki se soočajo z boleznijo, je še sporočila: »Držite se. Jejte dobro, bodite v dobri družbi in ostanite pozitivni. To ne ozdravi vsega, a telesu pomaga.«