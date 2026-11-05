Preobrazba Johna Goodmana: tokrat ni želel hitre rešitve (Suzy)

John Goodman, znan iz serije Roseanne ter filmov Veliki Lebowski in Kremenčkovi, je presenetil s svojo preobrazbo: shujšal je kar 91 kilogramov. Njegova pot do tega cilja je bila polna vzponov in padcev. V pogovoru za revijo The New Yorker je odkrito spregovoril o dolgoletnih težavah z alkoholom, ki ga je opustil leta 2007. Takrat je spoznal, da ga dotedanji način življenja izčrpava in da mora nekaj spremeniti. To je bil pomemben korak, vendar z njim ni rešil vseh težav.

Priznal je, da je po opustitvi alkohola začel iskati tolažbo v hrani, zato je njegova telesna teža še naprej naraščala in na vrhuncu dosegla skoraj 181 kilogramov. V preteklosti je sicer že večkrat shujšal, a so se izgubljeni kilogrami vedno znova vrnili, kar ga je močno izčrpavalo. Zato se je tokrat odločil za drugačen pristop. Namesto hitrih rešitev je izbral postopno hujšanje in redno telesno dejavnost, saj je spoznal, da z leti ne more več zanemarjati zdravja in pričakovati, da to ne bo pustilo posledic.