Prepričljiva Tina Vrbnjak: Pred kamero šteje vsak pogled (Suzy)

Tina Vrbnjak se v novi seriji Trezor predstavlja v vlogi Sonje Kern, varnostnice, ki ji življenje ni prizanašalo. Kot mati samohranilka skrbi za sina z astmo in bolno mater, nato se nepričakovano znajde še v središču ropa in postane prva osumljenka. Pri oblikovanju lika je morala igralka ves čas paziti, koliko gledalcem razkrije in koliko prepusti njihovi domišljiji. »Pomembno je, da gledalca v posameznih situacijah presenečaš, hkrati moraš ravnanje lika vedno utemeljiti in ga vsebinsko napolniti,« pravi Tina, ki dobro pozna tako gledališki oder kot delo pred kamero. Prav slednja igralcu ne dopušča veliko prostora za skrivanje. »Kamera vidi prav vse, tudi misel.«

Razlika med obema svetovoma je po njenem precejšnja. »V gledališču moraš včasih igro nekoliko okrepiti, da dosežeš tudi zadnjo vrsto. Pred kamero pa imaš gledalca v svoji bližini.« Pred kamero štejeta že najmanjši pogled in drobna sprememba izraza, a Tina kljub razlikam verjame, da je temelj dobre igre vedno enak. »Dobra in kakovostna igra preživi oboje. Le pozoren moraš biti na razlike.« Pri skrivnostni Sonji je bilo treba še posebno skrbno odmerjati podrobnosti, saj mora občinstvo do zadnjega dvomiti o njeni nedolžnosti in se spraševati, ali se za tihim vedenjem vendarle skriva kaj več.