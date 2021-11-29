POROKA BO

Presenečena Saša Einsiedler: Andrej jo je zaprosil za roko

Letošnje leto se zanjo ni začelo najbolj obetavno. Bila je bitko z zahrbtno boleznijo, a ji je stal ob strani njen srčni izvoljenec, postavni profesor Andrej. Skupaj sta šla skozi zares težko obdobje, kar pa ju je še bolj povezalo. Nedavno sta bila s prijatelji na zabavi ob hrvaški obali, kjer so se pogovarjali o poroki nekega drugega para, in ko sta omenila, da praznujeta že osmo obletnico, je beseda dala besedo in Andreja so preplavila tako močna čustva, da je Sašo pred vsemi zaprosil za roko. Prijateljica pa je hitro priskočila na pomoč in se znašla s prstanom ...

Galerija Letos praznujeta osem let ljubezni.

»Vedno bolj opažam, da so najboljše stvari v življenju spontane. Da se je treba sprostiti, uživati in ga ne jemati tako grozljivo resno. Saj pridejo tudi težke in hude stvari, a če se z njimi soočiš bolj veselo in pozitivno, gre vse laže. Tako je prišlo med nama z Andrejem tudi do spontane zaroke. O tretji poroki ni razmišljala, saj je bila prepričana, da tega v življenju ne potrebuje več. Ravno te dni namreč praznujeva osmo obletnico ljubezni. Zato sva se odločila, da jo bova v prihodnjih letih potrdila tudi uradno. Za oba je to precej velik korak, sploh glede na slabe izkušnje, ki jih ...