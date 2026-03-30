Presenečeni Anže Kopitar: obiskala ga je zvezdnica (Suzy)

Hollywood piše filmske uspešnice, a včasih najboljše prizore zrežira kar življenje. Ko je Anže Kopitar, kapetan ekipe Los Angeles Kings, stopil z ledu, ga ni čakala le sprostitev v slačilnici, temveč prav posebna oboževalka. V objem mu je planila Rebel Wilson. Avstralska komična senzacija, znana po brezhibnem občutku za humor, je priznala, da si je srečanje želela bolj kot vlogo v novi romantični komediji. »Če že navijam, navijam na polno. V velikansko čast mi je bilo spoznati svojega športnega junaka, dokler je še na ledu,« je dejala, ko je končno stisnila roko slovenskemu asu. On miren in zadržan, ona iskriva in glasna. Popoln kontrast, ki bi ga zavidal še najboljši režiser. Če se bo kdaj preizkusil še na filmskem ledu, ima že zagotovljeno soigralko. Kdo ve, morda pa prav Rebel napiše zgodbo o hokejistu, ki je osvojil Hollywood, še preden je sezul drsalke.

Igralka se ni mogla načuditi prijaznosti in skromnosti našega šampiona.