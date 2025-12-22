  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ROJSTNI DAN

Presenečeni Nipke: Ostal je brez besed (Suzy)

Nipke, ki je slavil 45. rojstni dan, je bil popolnoma ganjen nad srčno gesto.
Raper je nastopil na podelitvi in bil ganjen nad petjem občinstva.
Raper je nastopil na podelitvi in bil ganjen nad petjem občinstva.
S. R., Foto AMZS/Facebook, Adrian Pregelj
 22. 12. 2025 | 16:40
1:08
A+A-

Priljubljeni raper in izvajalec hip hop glasbe Boštjan Nipič, bolj znan pod vzdevkom Nipke, vedno najde hudomušno pripombo za vse, kar se dogaja okoli njega. Nedavno pa je ostal brez besed, ko je bil med nastopajočimi na dogodku AMZS-ja, kjer so podeljevali nagrade motošportniku leta v Sloveniji. Večer je imenitno povezovala Bernarda Žarn, ki je mimogrede še izbrskala neznano podrobnost: da raper ravno ta dan praznuje rojstni dan. Elegantno, kot to zna le ona, je to tudi glasno naznanila. »Ptičica mi je prišepnila, da nekdo na odru danes praznuje!« je dejala in mu za osebni jubilej čestitala kar pred številnim občinstvom ter mu zaželela vse najboljše in najlepše. Nipke, ki je slavil 45. rojstni dan, je bil popolnoma ganjen nad srčno gesto voditeljice, zaradi katere mu je čestitala in zapela vsa dvorana. Vse najboljše tudi od nas, Nipke!

 

Več iz teme

Boštjan Nipič - NipkeNipkeglasbaobletnicapraznovanjeraprojstni dan
ZADNJE NOVICE
16:26
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Umrl je Chris Rea, njegovo božično pesem pozna cel svet (VIDEO)

Rea je umrl v bolnišnici po kratkotrajni bolezni, star je bil 74 let. Že leta 1994 je zbolel za rakom trebušne slinavke.
22. 12. 2025 | 16:26
16:00
Lifestyle  |  Polet
POZANIMALI SMO SE

Covid-19 cepiva in srce: kaj pravi stroka in zakaj je strah pogosto pretiran

Strah pred vplivom cepiva na srce je razumljiv, a ob upoštevanju vseh podatkov ni utemeljen v takšni meri, kot se pogosto predstavlja v javnosti.
Miroslav Cvjetičanin22. 12. 2025 | 16:00
15:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA VARNOST

Šok v ovinku: 26-letnica zaradi hitrosti zletela s ceste in končala na strehi

Zgodilo se je na cesti Žiri–Gorenja vas.
22. 12. 2025 | 15:56
15:38
Novice  |  Slovenija
VREME

Bomo letos končno dočakali bel božič? Takšne so napovedi

Se nam obeta bel božič ali bo vse skupaj prehitro splahnelo?
22. 12. 2025 | 15:38
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
KLASIČNA GLASBA

Zven ljubezni, ki ogreje zimo

Zimski festival Festivala Ljubljana devetič odpira vrata v svet velikih glasbenih zgodb in umetniških presežkov.
Danica Lovenjak22. 12. 2025 | 15:10
15:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZASEG

V Ljubljani zasegli več kot 30 kilogramov kokaina

Gre za kokain izredno čiste kakovosti, ki bi bil na trgu vreden 750.000 evrov.
22. 12. 2025 | 15:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki