Presenečeni Nipke: Ostal je brez besed (Suzy)

Priljubljeni raper in izvajalec hip hop glasbe Boštjan Nipič, bolj znan pod vzdevkom Nipke, vedno najde hudomušno pripombo za vse, kar se dogaja okoli njega. Nedavno pa je ostal brez besed, ko je bil med nastopajočimi na dogodku AMZS-ja, kjer so podeljevali nagrade motošportniku leta v Sloveniji. Večer je imenitno povezovala Bernarda Žarn, ki je mimogrede še izbrskala neznano podrobnost: da raper ravno ta dan praznuje rojstni dan. Elegantno, kot to zna le ona, je to tudi glasno naznanila. »Ptičica mi je prišepnila, da nekdo na odru danes praznuje!« je dejala in mu za osebni jubilej čestitala kar pred številnim občinstvom ter mu zaželela vse najboljše in najlepše. Nipke, ki je slavil 45. rojstni dan, je bil popolnoma ganjen nad srčno gesto voditeljice, zaradi katere mu je čestitala in zapela vsa dvorana. Vse najboljše tudi od nas, Nipke!