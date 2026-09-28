Presrečna Lady Gaga: Končno je postala mama (Suzy)

NOVO POGLAVJE

Že konec leta 2019 je med razmišljanjem o prihodnjem desetletju razkrila, da si želi postati mama.

Lady Gaga je več mesecev skrivala, da je postala mama. Novica, da sta z zaročencem Michaelom Polanskyjem dobila prvega otroka, je prišla v javnost, ko so par z dojenčkom fotografirali v severni Kaliforniji. Iz rojstnega lista, ki ga je pridobil portal TMZ, je razvidno, da sta se 9. junija razveselila deklice Rose Bean Polansky, rojene v losangeleškem medicinskem centru Cedars-Sinai. Po poznejših informacijah portala naj bi deklico rodila nadomestna mati. Poseben pomen naj bi imelo njeno ime. Rose naj bi navdihnila pesem La Vie en rose, klasika Édith Piaf, ki jo je pevka izvedla v filmu Zvezda ...