Presrečna Nuša Derenda: na obletnico poroke dobila vnukinjo (Suzy)

Za Nušo in Frenka Derendo bo imel 20. maj odslej prav posebno mesto v družinskem albumu spominov. Ta datum zanju ni pomemben le zato, ker sta si leta 1995 prav na ta dan obljubila večno zvestobo, temveč tudi, ker sta 20. maja letos prvič postala babica in dedek. Njun mlajši sin Gašper se je z ženo Tinko, s katero sta se poročila lani avgusta, razveselil rojstva hčerke. »Moje srce je polno sreče in hvaležnosti. Postala sem babica čudovite in zdrave deklice, kar je za našo družino nepopisen blagoslov. Še posebno ganljivo je, da se je rodila prav na najino obletnico. To je najlepše darilo in hkrati nov začetek,« je za našo revijo povedala pevka.

Dodaja, že komaj čaka prve skupne trenutke z vnukinjo. Nuša in Frenk imata sicer še starejšega sina Matevža, ki uspešno stopa po glasbenih poteh. Ali tudi sam že razmišlja o povečanju družine, za zdaj ostaja skrivnost, saj je znan po tem, da zasebnost skrbno varuje pred očmi javnosti. Ob tem lepem družinskem mejniku se iskrenim čestitkam pridružuje tudi naše uredništvo.