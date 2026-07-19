Presrečna zakonca Vlahovič: Najlepši razlogi za veselje (Suzy)

DRUŽINSKA SREČA

Ko se življenjski jubileji nanizajo v istem obdobju, se ustvarjajo najlepši spomini.

Za družino Mikija Vlahoviča je letošnje poletje res posebno in si ga bodo vsi člani zapomnili za vedno. Nekdanji član skupine Victory, ki je pred leti stopil na samostojno pot, je namreč 29. junija praznoval trideseto obletnico poroke z ženo Petro. »Najlepša zgodba, ki jo piševa, je najina družina,« je ob tem zapisal na družabnih omrežjih, hvaležen za vsak njun skupni trenutek, in dodal: »Draga moja Petra, hvala ti za čudovitih prvih 30 let, ki so minila, kot bi švignil, ter hvala ti za dva čudovita otroka, ki si ju tako lepo vzgojila.« Še vedno močno povezana zakonca sta se ob tej ...