Preteklost plemeniti našo sedanjost in prihodnost (Suzy)

OSMIŠLJEVALNICA

Ko nas lovijo temni spomini, se spomnimo tudi na vse lepe stvari iz preteklosti, na naše vrednote, uspehe, radosti, skupne trenutke.

Kako lepo se je novembra sprehoditi pod drevesi. Veter se zaganja v drevesne krošnje, drevesa se vsakič zdrznejo, listje zašelesti in stotine listov se poda na svoje poslednje popotovanje. Zaokrožijo, se poigrajo v zraku in se v svojem loku spustijo pred naše noge. Uboga drevesa, kaj jim bo sploh še ostalo, kaj jih bo sploh še krasilo? V resnici v naravi nič ni brez vzroka in namena. Tudi jesensko slačenje. Drevesa se, s tem ko odvržejo listje, laže pripravijo na neurja, zmrzal, snežne zamete in z listjem odvržejo presnovne odpadne snovi, ki so jih tja odlagala med letom. Potem spomladi ...