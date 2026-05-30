  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SUZY POTUJE

Pretresljiva drugačnost Albanije presenetila Rosvito Pesek (Suzy)

Najbolje se je odpraviti na potep pomladi, preden postanejo evropske destinacije natrpane s turisti.
Opazila sta, da se je Budva spremenila, a poudarila, da je imelo mesto v začetku maja še vedno dušo.

Opazila sta, da se je Budva spremenila, a poudarila, da je imelo mesto v začetku maja še vedno dušo.

Rosvita v Nacionalnem parku Skadarsko jezero

Rosvita v Nacionalnem parku Skadarsko jezero

Albanska kulinarika ju je navdušila.

Albanska kulinarika ju je navdušila.

Po seznanitvi z grozotami režima Enverja Hoxhe sta razumela, zakaj so ljudje resni, zadržani in distancirani.

Po seznanitvi z grozotami režima Enverja Hoxhe sta razumela, zakaj so ljudje resni, zadržani in distancirani.

Občudovala sta njihove ob hrib prislonjene hišice.

Občudovala sta njihove ob hrib prislonjene hišice.

Albanska kulinarika ju je navdušila.

Albanska kulinarika ju je navdušila.

Čudoviti razgledi v še nenatrpanih obalnih mestih

Čudoviti razgledi v še nenatrpanih obalnih mestih

Najbolj všeč jima je bilo mestece Berat, ki je drugačno, čistejše, odprto in svetlo.

Najbolj všeč jima je bilo mestece Berat, ki je drugačno, čistejše, odprto in svetlo.

Albanija je dežela kontrastov in zanimivosti, sta poudarila.

Albanija je dežela kontrastov in zanimivosti, sta poudarila.

Opazila sta, da se je Budva spremenila, a poudarila, da je imelo mesto v začetku maja še vedno dušo.
Rosvita v Nacionalnem parku Skadarsko jezero
Albanska kulinarika ju je navdušila.
Po seznanitvi z grozotami režima Enverja Hoxhe sta razumela, zakaj so ljudje resni, zadržani in distancirani.
Občudovala sta njihove ob hrib prislonjene hišice.
Albanska kulinarika ju je navdušila.
Čudoviti razgledi v še nenatrpanih obalnih mestih
Najbolj všeč jima je bilo mestece Berat, ki je drugačno, čistejše, odprto in svetlo.
Albanija je dežela kontrastov in zanimivosti, sta poudarila.
Mateja Blažič Zemljič, Foto: osebni arhiv/facebook
 30. 5. 2026 | 21:00
3:23
A+A-

Voditeljica Rosvita Pesek ima pri tem še dodatno prednost, saj se je na pot po tej nekaj manj kot trimilijonski državi odpravila s svojim Mitjo Ferencem, priznanim zgodovinarjem, ki ji je pomagal ustvariti si širšo sliko o njihovi težki preteklosti. Najbolj ju je presenetilo, kako se na vsakem koraku staro prepleta z novim, nedokončane blatne hiše brez strehe pa stojijo tik ob petzvezdičnih hotelih.

Popotnika je presenetilo, kako se je po odhodu iz Budve in Kotorja vse spremenilo, kot bi vstopila v drugi svet – z veliko zapuščenimi psi, ki včasih v krdelu, drugič paru, tretjič sami čakajo – verjetno na grižljaj. »Poti po kilometrih niso dolge, po času pač. Ceste niso slabe, a so počasne. Omejitve pri vsakem skupku hiš so 40 km/h. Če je šola, 20 km/h. Kazni so drakonske. Za prekoračitev 30 km na uro lahko gresta izpit, avto ali oboje, zato vsi vozijo po predpisih. Malo se vrivajo, a nihče ne divja. Tudi trobi ne. In povsod se gradi. Veliko novih odsekov ni na nobenih zemljevidih. Tudi Googlovih ne,« je voditeljica delila vtise na svojem profilu na facebooku. Dodala je, da je Albanija država razlik, ki nikjer drugje ne bodejo tako v oči – med mogočnimi stavbami, ki se gradijo, in hišami, ki so že zdavnaj obstale pri pritličju in v osnovi niso bile mišljene kot stavbe z ravno streho, pač pa ostajajo že desetletja nedokončane.

Neprijetna plat države

»Spoznala sem zeleno Albanijo, prepolno odvržene plastike, zarjavelega železja, drugih smeti in v tem času še ne prepolno turističnega vrveža. Pripovedujejo mi, da so poleti obmorska mesta bistveno natrpana. V tednu dni sem videla številne trdnjave, samostane, muzeje, mošeje, zelene bisere. Si ogledala obmorska mesta, z zgodovinarjem tudi njihovo žalostno zgodovinsko dediščino, zaznamovano z enim od najtrših komunističnih režimov,« je zapisala. Opazila je tudi, da 'dajo tam ljudje od sebe bolj malo čustev in so na distanci'. »Zgodovina Albanije po 2. svetovni vojni je težka. Ne vem, kako so preživeli. Njihovi obrazi so žalostni. Še danes. Iskala sem gesto dobrodošlice, en sam nasmeh. Meni – tujki, turistki. Pa je nisem našla,« je potožila in dodala, da ju je navdušila kulinarika, saj se v Albaniji dobro jé. »Zmagovalec so zelenjavne pite, med pijačo pivo. Razgledi, ki jih ponujajo njihova mesta, praviloma z gradovi in ruševinami nad njimi – so fantastični. Plaže so peščene, a morje je še premrzlo,« je poročala in pripomnila, da je to dežela mercedesov, kamor seže oko. »Posejana je celo s 'kosi', ki jih pri nas ne vidiš. Vožnja je vrivajoča, a nič kaj hrupna.« Potovanje ji je prineslo nemalo pisanih vtisov, ob katerih je dodala še pomembno opažanje, da se je na njem počutila varno.

Rosvita v Nacionalnem parku Skadarsko jezero
Rosvita v Nacionalnem parku Skadarsko jezero

Po seznanitvi z grozotami režima Enverja Hoxhe sta razumela, zakaj so ljudje resni, zadržani in distancirani.
Po seznanitvi z grozotami režima Enverja Hoxhe sta razumela, zakaj so ljudje resni, zadržani in distancirani.

Občudovala sta njihove ob hrib prislonjene hišice.
Občudovala sta njihove ob hrib prislonjene hišice.

Albanska kulinarika ju je navdušila.
Albanska kulinarika ju je navdušila.

Čudoviti razgledi v še nenatrpanih obalnih mestih
Čudoviti razgledi v še nenatrpanih obalnih mestih

Najbolj všeč jima je bilo mestece Berat, ki je drugačno, čistejše, odprto in svetlo.
Najbolj všeč jima je bilo mestece Berat, ki je drugačno, čistejše, odprto in svetlo.

Albanija je dežela kontrastov in zanimivosti, sta poudarila.
Albanija je dežela kontrastov in zanimivosti, sta poudarila.

Albanska kulinarika ju je navdušila.
Albanska kulinarika ju je navdušila.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

AlbanijapotovanjeRosvita PesekSuzy potuje
ZADNJE NOVICE
21:57
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Odmevno: Številne bolnice z rakom bi se glede na novo raziskavo lahko izognile kemoterapiji

Znanstveniki so uporabili test, imenovan Prosigna, s katerim so merili aktivnost 50 genov, ki vplivajo na širjenje raka, ter izračunali tveganje za vrnitev bolezni.
30. 5. 2026 | 21:57
21:29
Premium
Novice  |  Slovenija
PALESTINSKA AKTIVISTKA IN RAZISKOVALKA

Dovolj imajo, ženske v Gazi so se organizirale in zahtevale: »Prinesite nam te preklete vložke!«

Kakšni so pogoji, da družba, ki je tarča v konfliktu, lahko začne proces zdravljenja? Sara El Khatib odgovarja, da morajo storilci najprej prevzeti odgovornost.
30. 5. 2026 | 21:29
21:00
Bulvar  |  Suzy
SUZY POTUJE

Pretresljiva drugačnost Albanije presenetila Rosvito Pesek (Suzy)

Najbolje se je odpraviti na potep pomladi, preden postanejo evropske destinacije natrpane s turisti.
30. 5. 2026 | 21:00
20:48
Novice  |  Svet
ISTRA

Če greste te dni na Hrvaško, pozor! Morje je preplavila ta nevarna žival

Kompasne meduze lahko povzročijo bolečino, opekline, rdečico ter oteklino.
30. 5. 2026 | 20:48
20:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SUM NA POŽIG

V romskem naselju pri Novem mestu napadalci zažgali domovanje družine, domnevno odjeknili tudi streli (FOTO)

V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu je danes izbruhnil obsežen požar lesenega stanovanjskega objekta. Na terenu so gasilci in policisti, neuradno pa se pojavljajo tudi sumi, da bi lahko šlo za nameren požig.
30. 5. 2026 | 20:05
19:20
Novice  |  Slovenija
OGRAJEVANJE PROSTORA V MESTU?

Prestrašeni stanovalci Ferantovih blokov imajo dovolj: stvari bi vzeli v svoje roke in postavili ograjo

V soseski Ferantov vrt v središču Ljubljane se kopičijo težave, ki stanovalcem že dlje časa povzročajo strah in nelagodje. A profesor Franci Lazarini opozarja, da rešitev ni v ograjevanju javnega prostora.
Nina Čakarić30. 5. 2026 | 19:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki