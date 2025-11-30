Pri 60 letih Magnifico postal kralj mode: trendom ne sledi, ustvarja jih (Suzy)

USTVARJA TRENDE

Dočakal jih je. Okroglih in razburljivih. A se nikoli ni bal staranja. Leta mu v resnici zelo dobro denejo, saj s šarmom ohranja privlačnost.

Predvsem je ostal zvest svojemu edinstvenemu slogu oblačenja, nad katerim se navdušujejo ženske in moški. Pred častitljivim osebnim praznikom so ga tudi uradno razglasili za kralja mode in tistega, ki trendom ne sledi, ampak jih ustvarja. V vsakem desetletju življenja je pustil pečat z izrazom. Ne le z glasbo, temveč z načinom oblačenja. Od urbanega, drznega, vpadljivega z vzorci in barvami, do udobnega in izvirnega. Drugače je, kadar si Magnifico nadene kavbojke ali usnjeno jakno. Nekaj klišejskega in že neštetokrat videnega dobi z njegovo interpretacijo drugačno dimenzijo. Preprosto ne ...