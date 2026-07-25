Pri Bolharjevih slavijo: ko zmaga postane družinska tradicija (Suzy)

VELIKO SLAVJE

Stožice so eksplodirale od navdušenja. Mladim reprezentantom je pred domačimi navijači uspel podvig, ki bo še dolgo odmeval med največjimi uspehi slovenskega športa.

Slovenija se je znova povzpela na evropski košarkarski prestol. Ko so proti stropu poleteli konfeti, so se objemi, solze sreče in nepopisno veselje zlili v prizore, ki smo jim le redko priča. Med vsemi junaki evropskega zlata pa je bila ena zgodba še posebej navdihujoča. Ni se pisala le pod košem, temveč tudi na tribunah, za mešalno mizo in v novinarski kabini. Družina Bolhar je namreč isto prvenstvo doživljala kar s štirih različnih perspektiv. Lovro Bolhar je kot reprezentant osvojil naslov evropskega prvaka do 20 let, njegov starejši brat Ožbej je kot uradni didžej skrbel za ritem ...