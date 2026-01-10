  • Delo d.o.o.
ŠPORTNA DRUŽINA

Pri Rogličevih tečejo, Lev že brusi pete (Suzy)

Odgovorna očka in mamica bdita nad zavedanjem, da je osnova vsega zdrav duh v zdravem telesu.
Sladkosnedi Rogličevi fantje. Foto: osebni arhiv/Instagram
Sladkosnedi Rogličevi fantje. Foto: osebni arhiv/Instagram
T. M.
 10. 1. 2026 | 10:25
1:06
A+A-

Otrokom profesionalnih športnikov je že ob rojstvu dana večja priložnost, da se bodo lahko tudi sami nekoč resno ukvarjali z eno od tekmovalnih disciplin. Starejšemu sinu Primoža Rogliča se poleg kolesarstva zdi zanimiv tek, zato ne preseneča, da je v Monaku, kjer živi družina slavnega šampiona, opravil prvo tekmo. Na startu v pristanišču mesta bogatašev je bil široko nasmejan, kakšen je bil končni rezultat, pa v tako mladi konkurenci niti ni pomembno.

Odgovorna očka in mamica ga ne silita v aktivnosti, temveč bdita nad zavedanjem, da je osnova vsega zdrav duh v zdravem telesu. Lev temu zavzeto sledi in komaj čaka naslednjo priložnost za sproščanje hormonov sreče. Kolesarska sezona je že pred vrati, zato morajo izkoristiti sleherni trenutek, ko so lahko vsi štirje skupaj, kajti njihov očka bo kmalu pognal pedale in ga dolgo ne bo doma.

 

Več iz teme

Primož RogličkolesarjenjedružinaSuzy
