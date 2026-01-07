Pri slavnih doma: najbolj kičasto lepe družine (Suzy)

PRAZNIČNO

Če ste si kdaj zaželeli videti, kako praznične dni preživljajo znani Slovenci in Slovenke, imate zdaj odlično priložnost za to.

Pokukali smo v njihove domove in ugotovili, da so se nekateri zelo potrudili pri izbiri okrasja. Dobesedno tekmujejo, kdo bo svoje bivališče bolj kičasto opremil. V neuradni bitki smo izbrali nekaj pretirano bleščečih, klasičnih, zabavnih in tudi sodobnih. Skupni imenovalec vseh je, da nam pošiljajo le najboljše želje. »Takole se na božič vsako leto zbere moja širša družina. Vsakič nas je več: nečaki s svojimi puncami, sin Maks tudi, seveda Aleševa ati in mami,« je bila vesela predsednica Nataša Pirc Musar. Alya nam tokrat predstavlja vso družino, ki jo je gostila v novi hiši. Kraljestvo ...