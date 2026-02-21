  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BRAVO!

Pri Zemljičih praznujejo: doma imajo magistra (Suzy)

Urban se ni podal po bratovih stopinjah.
Bratska gradbeniško-igralska naveza.
Bratska gradbeniško-igralska naveza.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
 21. 2. 2026 | 15:00
 21. 2. 2026 | 16:13
1:05
A+A-

V svetu, v katerem se marsikdo preriva za pozornost, obstajajo ljudje, ki jim je bliže intelektualna kariera. Po slavnem igralcu so v družini Zemljič dobili še učenjaka z drugega področja. Magister Urban se ni podal po bratovih stopinjah. Raje je njemu prepustil aplavze in fotografske bliskavice, sam pa se je posvetil gradbeništvu. Njuna vez je nekaj posebnega, kajti Matej je že večkrat poudaril, da mu sorojenec predstavlja sidro, oporo in glas razuma v nepredvidljivi zvezdniški industriji. O bratu je dejal, da je verjetno edini inženir, ki ga še vedno lahko prepriča, da po predstavi oziroma ob polnoči ne zavije na tortico. Starši so vsekakor ponosni, da so vzgojili dva tako predana, spoštljiva in ljubeča sinova. Vsak na svoj način si gradita kariero, pri tem bo lahko mlajši brat s strokovnim znanjem že kmalu zgradil hišo starejšemu.

 

Več iz teme

Urban Zemljičmagisterijdružinaveselje
ZADNJE NOVICE
16:10
Novice  |  Slovenija
VREME DELA PREGLAVICE

Snežna ujma pognala na teren 50 močnih ekip, številni še brez elektrike, težave možne tudi prihodnje dni

Ekipe Elektra Maribor si ob pomoči civilne zaščite še naprej prizadevajo, da bi električno energijo znova vzpostavili.
21. 2. 2026 | 16:10
15:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OPOZORILNI ZNAK

Slaba higiena je lahko znak bolezni

Osebna higiena je ključna za ohranjanje zdravja, hkrati pa lahko zanemarjanje nege telesa opozarja na težave.
21. 2. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Suzy
BRAVO!

Pri Zemljičih praznujejo: doma imajo magistra (Suzy)

Urban se ni podal po bratovih stopinjah.
21. 2. 2026 | 15:00
14:44
Novice  |  Svet
RUSIJA

Putin se pripravlja na nove vpoklice, hkrati udaril po sodnikih: »Kazen mora biti neizogibna«

V minulih dneh je sprejel kubanskega zunanjega ministra in ostro obsodil nove ameriške sankcije proti Kubi.
21. 2. 2026 | 14:44
14:40
Šport  |  Tekme
23. KROG 1. SNL

Olimpija gre po četrto zmago

Z nekaj »bočnega vetra« v jadra, kar je tudi pomilostitev Agustina Doffa s treh tekem kazni na dve, so zeleno-beli ujeli ritem.
Gorazd Nejedly21. 2. 2026 | 14:40
14:11
Bulvar  |  Tuji trači
DILEMA

Ne kaže dobro: kaj čaka hčerki nekdanjega princa Andrewa

Če bi se pojavili novi, konkretni dokazi o vpletenosti nekdanjega princa, se princesama Beatrice in Eugenie ne piše nič dobrega.
21. 2. 2026 | 14:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki