Pri Zemljičih praznujejo: doma imajo magistra (Suzy)

V svetu, v katerem se marsikdo preriva za pozornost, obstajajo ljudje, ki jim je bliže intelektualna kariera. Po slavnem igralcu so v družini Zemljič dobili še učenjaka z drugega področja. Magister Urban se ni podal po bratovih stopinjah. Raje je njemu prepustil aplavze in fotografske bliskavice, sam pa se je posvetil gradbeništvu. Njuna vez je nekaj posebnega, kajti Matej je že večkrat poudaril, da mu sorojenec predstavlja sidro, oporo in glas razuma v nepredvidljivi zvezdniški industriji. O bratu je dejal, da je verjetno edini inženir, ki ga še vedno lahko prepriča, da po predstavi oziroma ob polnoči ne zavije na tortico. Starši so vsekakor ponosni, da so vzgojili dva tako predana, spoštljiva in ljubeča sinova. Vsak na svoj način si gradita kariero, pri tem bo lahko mlajši brat s strokovnim znanjem že kmalu zgradil hišo starejšemu.