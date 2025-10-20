Prijatelja iz MasterChef Slovenija sta postala partnerja (Suzy)

Mariborčan Jure Kirbiš in Ljubljančan Matic Maček sta bila sotekmovalca enajste sezone kuharske oddaje MasterChef Slovenija. Poleg številnih poučnih lekcij in nabranih izkušenj za štedilnikom sta domov odnesla še izjemne spomine, ki sta jih stkala z ostalimi tekmovalci priljubljenega šova. Postala sta dobra prijatelja, ki sta se po koncu sezone podala v številne skupne projekte in hitro ugotovila, da sta odličen tim. Nedavno sta se odločila za nov korak na svojih kulinaričnih poteh, in sicer sta oznanila, da bosta v prihodnje skupaj pisala zgodbo za vse okuse. »Odkar sva zapustila MasterChef Slovenija, sva se zelo trudila, da bi se učila, rasla kot kuharja, ustvarjala zanimive recepte, v Slovenijo prinesla nekaj edinstvenega. Tako se nama je porodila ideja. Odločila sva se združiti najine sposobnosti, ki bodo na voljo vsem, ki potrebujejo okusno hrano za dogodke, praznovanja ali v zasebnem vzdušju doma,« sta sporočila mojstra, ki sta se, tako kot številni tekmovalci, lotila kuhanja na domu in cateringa.