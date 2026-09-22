Prijateljstvo na preizkušnji: Šporar proti Verbiču v lovu na ligo prvakov (Suzy)

Na nogometnem igrišču sta lahko tekmeca, zunaj njega dobra prijatelja. Prav takšen odnos imata slovenska reprezentanta Andraž Šporar in Benjamin Verbič, ki sta si blizu tudi zasebno. Verbič je pred časom povedal, da sta zelo dobra prijatelja in da se s Šporarjem slišita skoraj vsak dan. Toda tokrat je nogomet njuno prijateljstvo postavil na preizkušnjo. Andraž je s Slovanom Bratislava prekrižal pot Benjaminovemu Celju v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Pred tekmo sta se hudomušno zbadala celo prek videoklica, nato so šale zamenjale resne minute na zelenici. Oba imata za seboj bogato športno pot, povezujejo ju tudi očetovstvo in izkušnje po ločitvi. Poleg nogometa imata torej še precej skupnega. Čeprav se je zmage lahko veselil le eden, to ni omajalo njunega prijateljstva. V športnem žargonu bi lahko rekli, da njuna povezanost ni dobila rdečega kartona. Tekmo namreč lahko izgubiš, ne da bi izgubil prijatelja, ki ti stoji ob strani.