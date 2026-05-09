Prijateljstvo Tereze Kesovije in Ivice Buljana presega oder in čas (Suzy)

Tereza Kesovija je na poslovilnem koncertu v Splitu dokazala, da umetnost nima roka trajanja. Pri 87 letih je zapela z močjo, s katero je pričarala veliko več kot le glasbeni večer. Med občinstvom so bili številni znani obrazi, ki so želeli biti del trenutka, ko se ena največjih div tega prostora poslavlja od velikih odrov. Nastopila je sede, z zavedanjem lastnih omejitev. Na eno uho ne sliši nič, na drugo zelo slabo, a vendar je njen glas našel pot do slehernega poslušalca. Tereza pesmi ne interpretira zgolj kot skladbe, temveč kot žive zgodbe, ki jih je treba vsakokrat znova doživeti. Ne odlikuje je le vokalna kakovost, temveč tudi doživet izraz, ki ga je težko posnemati. V dolgih letih je razvila posebno umetniško in prijateljsko razmerje z Ivico Buljanom, ki je s svojim prepoznavnim gledališkim slogom postal eden najvidnejših režiserjev pri nas in v mednarodnem gledališkem prostoru. Večkrat je poudaril, da je ob pevki doživel vse, kar danes prenaša v svoje delo – občutek za prostor, občinstvo in neponovljivost trenutka.