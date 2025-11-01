Priljubljena serija Zlata dekleta praznovala okroglo obletnico (Suzy)

Serija prikazuje štiri ženske, ki živijo skupaj v Miamiju: divja in seksi vdova Blanche Devereaux (Rue McClanahan), nedolžna in čistunska Rose Nylund (Betty White), bistra in rahlo cinična Dorothy Zbornak (Bea Arthur) ter Dorothyjina mati, ostrojezična Sophia Petrillo (Estelle Getty). Slednja se jim je pridružila, ko je zagorelo v domu starejših občanov, kjer je bivala. Skupaj so ustvarile neobičajno družino brez moških članov gospodinjstva, s kupom humorja in življenjskih resnic.

Nadaljevanka je dokazala, da ni nikoli prepozno za srečen konec.

Ob začetku snemanja so bile igralke v zreli dobi, a nikakor ne tako stare, kot bi si danes mislili. Bea in Betty sta bila stari 63 let, Rue 51, Estelle 62, čeprav je igrala mamo Dorothy in naj bi imela 79 let, zaradi česar so se trudili razliko med njima doseči z ličili in lasuljo.

Na zaslonih je bila kemija med njimi popolna – simpatična nesoglasja in napačno razumevanje so se spreminjali v pravo prijateljstvo. V ozadju je bilo nekaj napetosti: Bea in Betty sta bili menda pogosto v konfliktu zaradi pristopa k delu. Kljub temu so vse ostale profesionalne in gledalci niso videli drame, temveč prijateljstvo.

Pogosto so se skregale, a so se vedno spravile.

Serija je trajala sedem sezon in skupno 180 epizod. Ko je Bea želela oditi, so nanizanko preoblikovali v Zlato palačo, v kateri so samo Blanche, Rose in Sophia prevzele hotel v Miamiju, a to je trajalo le eno sezono.

Estelle je umrla leta 2008, stara 84 let, Bea leta 2009 pri 86 letih, Rue leta 2010, stara 76 let. Betty White je živela najdlje – preminila je decembra 2021, v 99. letu starosti. Serija je še danes kultna, saj je pokazala, da ženske nad 50 let niso nevidne, imajo želje, hrepenenja, smisel za humor, ljubijo, se prepirajo in spravljajo ter živijo polno življenje. Njene teme – prijateljstvo, staranje in zabava – še vedno nagovarjajo tudi mlajše generacije, zato Zlata dekleta še zdaleč niso pozabljena.