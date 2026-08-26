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POČITNIŠKI MESECI

Primorka Lea Sirk po osvežitev daleč od obale (Suzy)

Po napornem juniju in delovnem juliju je z otroki hitro odpotovala na sever Italije.
Z družino je poletni mir našla na severu Italije. FOTO: osebni arhiv
Z družino je poletni mir našla na severu Italije. FOTO: osebni arhiv
A. M.
 26. 8. 2026 | 21:00
1:29
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Čeprav je za večino poletje čas za pobeg na morje, Lea Sirk kot Primorka počitniške mesece doživlja nekoliko drugače. »Za nas, ki vse leto dihamo morje in jod, poletje predstavlja nekoliko drugačno izkušnjo. Bolj kot morja se veselimo, da v tem času zadihamo drugače,« pravi. Obalna mesta se namreč že od maja dodobra napolnijo. »Večina nas ima možnosti z bazeni pred hišo, da se umaknemo od množice, ki od maja naprej kar intenzivno zaseda obalna mesta.« Po napornem juniju in delovnem juliju je zato z otroki hitro odpotovala na sever Italije. »Umaknili smo se tja, kjer smo lahko v samoti zadihali hladnejši zrak in uživali v miru.«

Za osvežitev ne potrebuje veliko. »Moja najljubša pijača je voda. Všeč mi je dodati kakšno rezino limone ali limete. Sicer sem kar navijačica vode. Pa ledene kave, odlična je,« pravi. Brezskrbnih dni je zdaj konec, saj se je Lea znova posvetila glasbi. »Zdaj sem že na šoli, poučujem poletne pevce,« še pove. Tudi v tem času namreč dela s pevci od vsepovsod, zato je spokojnost severne Italije zamenjala za dneve, polne ustvarjanja.

 

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