Primož Roglič: na cesti nepopustljiv, doma igriv oče (Suzy)

Primož Roglič na cestah vrti pedale z jekleno zbranostjo, a doma – v družbi soproge in sinov – vlada povsem drugačen tempo. Družina se je že privadila na to, da je lahko tudi hotelska soba začasni dom, čeprav ne more nadomestiti prave topline. Prosti dnevi so, tudi med pripravami na sezono, redki kot ravnine v Alpah, zato jih izkoristi do zadnje minute.

Primož, Lev in Aleks so uglašen in šaljiv trio. FOTO: Instagram

S sinovoma hitro nastane pravo malo igrišče: kavč postane gorski prelaz, hodnik ciljni sprint, kuhinja prostor za velike ideje. Ena takšnih je tudi šaljiva napoved njihovega prvega glasbenega albuma. Očka že drži ritem, Lev in Aleks dodajata energijo, besedila naj bi prispevala iznajdljiva Lora. Ne le na cesti – tudi na radijskih lestvicah bi bil Rogla nedvomno pravi hit.