  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOLESARSKI AS

Primož Roglič: Otrokom je pomembno, da se vrnem domov (Suzy)

Vse tri druži tudi to, da so veliki ljubitelji značilne kolesarske jedi: makaronov.
Zakonca Roglič sta knjigo skupaj prelistala na odru.
Zakonca Roglič sta knjigo skupaj prelistala na odru.
Drago Perko, Foto: Drago Perko, osebni arhiv/instagram
 25. 10. 2025 | 06:25
6:54
A+A-
»Učim se. Kot je že nekdo rekel: tisti, ki največ ve, tudi najbolj ve, da nič ne ve. Ves čas se učimo, spoznavamo. Bistvo vsega je, da vsak od nas najde notranji smisel pri tem, kar počne. Potem je vse laže,« malce filozofsko naš kolesarski as opiše še eno leto v kolesarski karavani. Hkrati priznava in poudarja, da se njegovo življenje res vrti okoli kolesa, a da ritem vsemu temu daje družina. Rogličevi so posrečena druščina. Za kolesarskim šampionom Primožem stoji in kolesari 30-letna Lora iz Hoč, ki je že dve leti tudi njegova žena. V 'ekipi' sta še dva mlada kolesarja: šestletni Lev in ...

Več iz teme

Primož RogličkolesarstvodružinaKolesarska knjigakolesarjenjeLora Klincspominiknjigaintervju
ZADNJE NOVICE
07:35
Šport  |  Tekme
KONFERENČNA LIGA

Celjani plen na dveh frontah

Celjani v konferenčni ligi zmagujejo kot v 1. SNL. V 13. krogu Maribor in Olimpija v vlogi gostiteljev.
Gorazd Nejedly25. 10. 2025 | 07:35
07:32
Šport  |  Tekme
NBA

Čudežni Luka Dončić dosegel 49 točk (VIDEO)

Postal četrti igralec v zgodovini lige NBA, ki je na zaporednih uvodnih tekmah dosegel več kot 40 točk.
25. 10. 2025 | 07:32
07:25
Bulvar  |  Domači trači
NAČRTUJETA TURNEJO

Tjaša in Uroš Steklasa neprespana znova na odre

Zakonca Steklasa, ki sta letos dobila drugo hčer, po porodniškem dopustu načrtujeta turnejo.
25. 10. 2025 | 07:25
07:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAGROŽENA KAZEN OD ENEGA DO 8 LET ZAPORA

Iz prevzgojnega doma gre 20-letni Gabrijel v zapor, to mu očita obtožnica

20-letni Gabrijel Barišić skupaj z mladoletnikom izsiljeval dva dijaka. Mlajši je žrtev celo zagrabil za vrat.
Tanja Jakše Gazvoda25. 10. 2025 | 07:00
06:49
Lifestyle  |  Polet
UPORABLJAJMO NOS

Zakaj je nos super luknja

In, zakaj je pri rekreaciji bolje dihati skozi nos?
25. 10. 2025 | 06:49
06:45
Lifestyle  |  Stil
ONINA KUHINJA

Utrinki s Praznika kozjanskega jabolka

V sončno ožarjenem oktobrskem sobotnem popoldnevu so, v osrčju enega najlepših naravnih parkov v Sloveniji, na Prazniku kozjanskega jabolka med pestrim dogajanjem za vse generacije tradicionalno izvedli tudi tekmovanji v peki jabolčnega štrudlja in lupljenju najdaljšega jabolčnega olupa.
25. 10. 2025 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kar 22% rast: vsak klik, ki ga danes naredite, je potencialna tarča

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
24. 10. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Britvice? Nikoli več.

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kar 22% rast: vsak klik, ki ga danes naredite, je potencialna tarča

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
24. 10. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Britvice? Nikoli več.

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
24. 10. 2025 | 09:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

619 milijonov ljudi po vsem svetu ima te težave

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOBILNA TEHNOLOGIJA

Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
23. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Starši, pozor! To morate vedeti, preden otrok začne trenirati

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:10
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Ste vedeli, da lahko tako veliko privarčujete?

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 10:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Vsaka kilovatna ura šteje: kako jo spremeniti v prihranek

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj skuhati danes?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki