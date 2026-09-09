Princ Harry: najprej se bo potuhnil, nato spet zasijal (Suzy)

Harry je po ascendentu ambiciozni, vztrajni kozorog, njegov vladar je v deseti hiši kariere in javnosti, in to v prodornem, strastnem, odločnem, nepremagljivem škorpijonu, tako je povsem neverjetno, da bi lahko dolgo časa ždel v svojem zasebnem udobju.

Luna je hkrati v biku, znamenju, ki išče stabilnost, materialno varnost, udobje, ugodje, ki si rada kaj privošči in se razvaja. Je na vrhu hiše doma, korenin in domačih, kar spet vzbuja dvom o tem, da je sposoben trajno prekiniti z njimi, saj je nanje čustveno močno navezan, po drugi strani mu prav rodbinski denar omogoča brezskrbno življenje. Razvajen je, prav tako njegova žena. Jupiter in Neptun v dvanajsti hiši kažeta skrito bogastvo, kar pomeni, da lahko po eni strani netransparentno pridobiva denar, po drugi, da je zanj poskrbljeno in se mu ni treba truditi, da mu kaj kapne na račun, ne da bi drugi vedeli za njegove skrite dogovore in dobrotnike.

Rojstna karta princa Harryja.

Tudi žena je nakazana z Luno v biku, tako je tudi ona navajena živeti na veliki nogi, v udobju, razkošju, bogastvu, je ženska, ki išče denar. Lahko je poleg tega tudi predana mama in z njo ustvari varno družinsko gnezdo, a potrebo po luksuzu in težnjo, da jima je pomembno ohranjanje dragega življenjskega sloga, imata oba. Problem je v tem, da je v sedmi hiši vrinjeno znamenje leva, kar pomeni, da se zakon sčasoma sooča s težavami, vezanimi na skupno premoženje. Novi vladar je namreč Sonce v osmi hiši, v skromni devici, ki ne more več na veliko zapravljati. Sonce je poleg tega v kvadratu z Marsom – in Uranom ter z Neptunom, kar kaže prepire (z očetom) zaradi premoženja, jezo, napadanje, hitre, nespametne kolerične poteze, hkrati pa popolno odzemljenost, iluzije, zidanje gradov v oblakih, nerealna pričakovanja, sanjaštvo in nerazumevanje resnične situacije.

Kot kažejo zvezde, je vrnitvi v domovino botrovalo več razlogov. Ker je tr. Pluton v kvadratu S Soncem, je lahko kralj resneje bolan, kot so pripravljeni priznati. Tr. Uran v peti hiši kaže spremembo v življenju otrok. Ker bo pr. Luna čez dobrega pol leta vstopila v skrito, dvanajsto hišo, sprva ne moremo pričakovati, da se bo kaj drugega kot potuhnil v svojo zasebnost. Ne bo mu lahko, saj tr. Saturn kvadrira ascendent ter prinaša bremena, težave, nemoč. Ker je v drugi hiši, je jasno, da bosta tudi finančno tanko piskala. Večji premik v njegovi javni vlogi se nakazuje šele konec leta 2027, na začetku 2028, ko pr. vrh hiše kariere zamenja znamenje, pr. Merkur vstopi v deseto hišo, pr. Luna pa v prvo ter v odgovornejšega, zrelejšega kozoroga. Slednja se najprej poveže z Jupitrom, tako bo po eni strani tedaj med ljudmi bolje zapisan, hkrati lahko sklene donosen finančni sporazum. Lahko je to čas, ko bo kralj zbolel in se poslavljal, tako se bodo zamenjale vloge, Harry pa bo imel priložnost, da se izkaže kot globoko predani sin.