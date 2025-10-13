Princ William: Ko bom kralj, bom uvedel spremembe (Suzy)

Valižanski princ je v izjemno iskrenem pogovoru s komikom Eugenom Levyjem za Apple TV+ med drugim spregovoril o načrtih za čas, ko bo postal kralj, ter dejal, da bodo na njegovem dnevnem redu spremembe. »Spremembe na bolje,« je pojasnil. »Te sprejemam, v njih uživam in se jih ne bojim. To je tisto, kar me navdušuje, zamisel, da jih nekaj lahko uveljavim. Ne radikalnih, ampak takšnih, za katere menim, da so potrebne.«

Poudaril je, da se osredotoča na to, da ostane zvest sebi in svojim prepričanjem, saj meni, da je pristnost ključna za uspešno opravljanje kraljevih dolžnosti. Na vprašanje, kako se počuti ob misli, da bo njegov najstarejši sin nekoč postal kralj, je odkrito odgovoril: »To je zanimivo in zapleteno vprašanje. O tem je treba razmišljati z več vidikov. Želim ustvariti monarhijo, na katero bo moj sin ponosen, ki bo pozitivno vplivala na življenja ljudi, brez ponavljanja napak iz preteklosti, ki sva jim bila z bratom Harryjem priča v mladosti.«