Prioritete Nine Rakovec: z družino najde svoj mir (Suzy)

Nina Rakovec, vnukinja legendarnega igralca Poldeta Bibiča, se v drugi sezoni serije Takšno je življenje znova vrača na televizijske zaslone kot Nadja Vihar. »Zdi se mi zelo močna, karakterna ženska. Ženska, ki ve, kaj hoče,« pravi igralka in dodaja, da bodo gledalci bolje spoznali njeno preteklost. Nadjo namreč čaka precej razburkano nadaljevanje. »Veliko bo intrig, veliko nekega dogajanja in zanimivih razpletov,« napoveduje Nina, ki ji je največji izziv predstavljal gorenjski naglas. Čeprav je sama Gorenjka iz Stražišča pri Kranju, se je naloge lotila z velikim spoštovanjem do značilne govorice krajev, ki jih ima tako rada. Poleg televizije ostaja zvesta gledališču. Trenutno igra v predstavi Romantične duše, ki jo je režirala Maša Pelko. »Res sem se zaljubila vanjo, ker je res izjemna ženska,« pove igralka, ki uživa v raznolikosti svojega poklica. Ko ugasnejo reflektorji, pa ji največ pomenijo preprosti trenutki z najbližjimi. »Moja družina, vsekakor,« brez pomisleka odgovori na vprašanje, kaj jo najbolj napolni. Najraje preživlja čas z Robertom, hčerko Lejlo in sinom Oliverjem. Skupaj se radi odpravijo na izlet ali si privoščijo miren večer ob gledanju MasterChefa.

Nina se v seriji Takšno je življenje vrača kot odločna Nadja Vihar.