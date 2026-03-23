Prišel je nov projekt Lada Bizovičarja (Suzy)

Na odru SiTi Teatra se je rodila predstava, ki ne želi zgolj zabavati, temveč razumeti. 100 pa roka! je idejni projekt Lada Bizovičarja. Skupaj z avtorjem Nejcem Gazvodo in režiserko Lado Orešnik je na oder postavil prvo slovensko inkluzivno komedijo, v kateri se stikata svet tišine in zvoka. V ospredju sta dva človeka, slišeči igralec Jernej Gašperin in gluha igralka Špela Rotar, ki skozi odnos razkrivata, kako hitro se lahko zaplete že pri najosnovnejši komunikaciji. A prav tam se rodi gledališče, v pogledu, gibu in dotiku pomena. Predstava presega temo financ, saj jo nežno prepleta z ljubeznijo, vsakdanom in odločitvami. Finančni pojmi postanejo metafora za dostopnost, kajti nič ti ne pomaga razumeti sveta, če ti manjka jezik. Bizovičarjeva vizija je postala več kot le odrska uprizoritev. Prelevi se v izkušnjo, v kateri gledalec za hip utihne in začne zares poslušati.