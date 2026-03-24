Prišla je nova oddaja, ki jo snemajo v hiši Lare Medved in Blaža Švaba (Suzy)

Lara Medved ni le življenjska sopotnica Blaža Švaba, temveč tudi znan obraz televizije Planet TV. Nedavno je začela voditi oddajo Pri nas doma, ki jo snemajo kar v dnevni sobi njene hiše v Dobrovi pri Ljubljani. Gostom, ki v živo pojejo in igrajo, družbo delata pes Blažek in muca Lili, ki se brez sramu smukata okrog navzočih in včasih celo zlezeta v Larino naročje. Oddaja je deležna pozitivnih kritik, predvsem na račun Larine sproščenosti. Goste namreč sprejema v udobnih oblačilih, takšnih, kot jih vsi nosimo doma, tako napravljeni so tudi njeni obiskovalci. Voditeljica nam je zaupala, da je vsako snemanje živahno in nekaj posebnega. »Priprav je veliko, prav tako 'nevidnega' dela. Od usklajevanj z gosti, logistike, postavitve prostora, tehnike. Pred snemanjem hišo vedno malo preuredimo, da pripravimo prostor za glasbenike, kamere in ekipo. Po koncu zabavnega dela pride na vrsto še pospravljanje,« nam zaupa nekaj podrobnosti iz zakulisja. V smehu prizna, da je nered najbolj skrbel njenega dragega, ki je znan po redoljubnosti. »Šele ko je vsega konec, človek dojame, koliko kablov, stojal, glasbil in vsega ostalega je bilo v prostoru. Logistika je res precejšen izziv, saj hiša in parkirišče nista velika,« pravi gostiteljica. Na srečo imata z Blažem zelo uvidevne sosede. Njun najbližji, pevec Ivan Hudnik, gostom vedno prijazno ponudi parkirišče pred svojo hišo.

Tudi Alfi je že zapel v njeni oddaji.

Oddajo snemajo v spodnjih prostorih hiše – v dnevni sobi, v jedilnici, na stopnišču in po novem celo v kuhinji. »Zgornji prostori so namenjeni tehničnemu delu ekipe. Kabinet je prostor za režijo, v otroški sobi sta garderoba in maska, najina spalnica je namenjena mojim pripravam. Zame je to projekt, ki ga delam s srcem. Med gledalce želim poslati dobro energijo in vsaj za trenutek odgnati njihove skrbi z zabavnimi in srčnimi zgodbami. Brez podpore domačih, predvsem Blaža, tega projekta zagotovo ne bi zmogla. Zahvala gre mojim staršem, ki na dan snemanja čuvajo najina otroka, tašči, ki poskrbi za vse goste in ekipo, tastu za to, da pripravi in pospravi ozvočenje. Ne smem pozabiti niti zelo srčne ekipe,« je ganjena.

Lara Medved s sosedom Ivanom Hudnikom

Del ekipe je tudi mojster zvoka Tadej Mihelič. »Vsi smo s srcem pri oddaji in le s takšnimi ljudmi je mogoče ustvariti vzdušje, kakršno običajno vlada pri najboljših prijateljih. Takšno je trenutno pri nas doma,« še pove. Igrivo doda, da njena kosmatinca neizmerno uživata v dogajanju, saj obožujeta ljudi, prav tako so nad njima navdušeni gostje. »Ves čas se sprehajata, kjer se želita. Ob tolikšnem številu ljudi na kupu to zanju pomeni še malce več božanja in čohanja,« se zasmeji Lara. Doslej smo v oddaji gledali Modrijane, Martina Juharta, Roka Lunačka, Ansambel Stil z bratoma Sotošek, Kvartet Duh, Recesija bend z Lucky&The pipes, Ota Pestnerja, Sašo Lešnjek, Poskočne muzikante z Alfijem Nipičem, Jožeta Potrebuješa, Zalo Smolnikar in omenjenega soseda Hudnika. To nedeljo oddaje ne bo na sporedu, v prihodnjih pa v goste prihajajo Uroš in Tjaša Steklasa, Kvatropirci, Nina Pušlar, Flirrt in Jan Plestenjak.

Lovro Sadek iz Poskočnih muzikantov s kužkom Blažekom

Foto Tina Bavec/Barvish