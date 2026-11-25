Film Hotel Alkohol te dni po Sloveniji navdušuje gledalce, ki se ob njem od srca nasmejijo, marsikdo pa potoči tudi kakšno solzo. Poseben razlog za veselje ima glasbenik Dare Kaurič, avtor uspešnice Luna nad obalo, ki so jo proslavili Kingstoni. Pesem je namreč našla svoje mesto v prizoru, ko se glavni junaki z avtomobilom odpravijo proti morju in med potjo dopolnjujejo zalogo alkohola.

Režiser Jan Cvitkovič je v nedavnem intervjuju za časnik Večer priznal, da ga na skladbo veže prav poseben spomin. Nekoč jo je tako rad prepeval, kadar je pogledal pregloboko v kozarec, da so ljudje že ob prvih verzih vedeli, koliko je ura. »Ko so iz mojih ust slišali 'Ko sije luna na obalo,' so takoj vedeli, da sem najverjetneje nažgan,« se je pošalil. Kaurič je njegovo priznanje ponosno delil na družbenih omrežjih in dodal, da ima že kupljeno vstopnico za ponovni ogled filma. »Film, tako kot vsak Janov, zadene naravnost v srce in dušo,« je zapisal in mu prisodil kar pet zvezdic!