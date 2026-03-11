Priznanje za Harrisona Forda: čustveni govor ob zveneči nagradi (Suzy)

Na zadnji podelitvi nagrad Združenja igralcev je priznanje SAG za življenjsko delo za celotni prispevek k filmu in televiziji prejel Harrison Ford. Triinosemdesetletni igralec se je v čustvenem govoru ozrl na večdesetletno kariero in poudaril, da je bil v tem obdobju zelo srečen. »Včasih ustvarjamo zabavo, drugič umetnost. Včasih imamo srečo, da ustvarimo oboje hkrati, in če imamo res veliko srečo, se lahko s tem celo preživljamo,« je v osemminutnem govoru, med katerim so se njemu in mnogim v dvorani orosile oči, povedal vidno ganjeni zvezdnik. Dodal je, da uspeh v tem poslu prinaša svobodo, a tudi odgovornost in obveznost puščati odprta vrata mlajšim generacijam. »Resnično sem srečen človek. Srečen, da sem našel svoje ljudi in imam delo, ki mi predstavlja izziv. Zadovoljen sem, da ga lahko še vedno opravljam. Tega ne jemljem kot nekaj samoumevnega,« je še dejal in se srčno zahvalil kolegom ter družini.

Nagrado SAG za življenjsko delo vsako leto prejme igralec oziroma igralka, ki pooseblja najvišje ideale tega poklica.