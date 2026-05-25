Profesor in Tomi na trnih: v Bonifiki odločale sekunde in jekleni živci (Suzy)

Takšne tekme, kot se je minulo nedeljo odvila v koprski Bonifiki, se ne zamudi, še manj presedi povsem mirno. Slovenski rokometaši so tudi na povratni kvalifikacijski tekmi premagali Črno goro z 31: 29 in se četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Ker je bila skupna razlika na koncu le pičle tri gole, je bilo jasno, zakaj so navijači večkrat skočili na noge, vmes pa skoraj otrpnili od napetosti.

Med njimi sta bila tudi igralca Jure Henigman, televizijski Gospod profesor, in Luka Cimprič, Tomi iz serije Ja, Chef!. Sodeč po fotografiji, ki jo je objavila Rokometna zveza Slovenije, je eden navijal na ves glas, drugi je bil videti, kot da so ga zadnje minute prikovale na sedež. Ko se je tekma razpletla v korist naših fantov, je napetost v Bonifiki vendarle popustila. Mimogrede smo izvedeli še, da sta Henigman in Cimprič presenetljivo strastna rokometna navijača.