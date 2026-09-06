Prvošolski spomini znanih: od rumene rutice do prvih prijateljstev (Suzy)

NEKOČ

Začetek šole je eden tistih velikih otroških trenutkov, ko se veselje prepleta z vznemirjenjem, radovednost pa z drobnim strahom pred neznanim.

Čeprav od njega minejo desetletja, v spominu pogosto ostanejo rumene rutice, nove torbe, prijazne učiteljice, prvi sošolci in okus sladkega peciva. Znani obrazi so nam zaupali, kako so sami doživeli svoj prvi šolski dan. Rada je imela šolo Vstopa v šolo se je zelo veselila, čeprav je bilo zraven tudi nekaj vznemirjenja, nam je zaupala igralka Tjaša Železnik. »Dobro se spomnim občutka, ko sem stopila v učilnico, polno novih obrazov, ki so bili, tako kot jaz, večinoma dobre volje in seveda rahlo zadržani. Spomnim se svoje prve učiteljice Angelce, ki je bila nekoliko starejša, umirjena in ...