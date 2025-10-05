Radijka Lara Tošić spet na trgu samskih (Suzy)

Najmlajša članica jutranjega programa Denis Avdić Show Lara Tošić je spet na trgu samskih, kar je nedavno priznala Jasni Kuljaj v njeni oddaji. Energična mladenka, ki se je radijski ekipi pridružila pred tremi leti in so jo poslušalci takoj vzeli za svojo, je brez zadržkov razkrila, da sta se z dolgoletnim izbrancem razšla pred začetkom poletja. Pojasnila je še, da je iz razmerja odšla sama, njun razhod je bil prijateljski in se je zgodil brez odvečne napetosti.

Pred tremi leti se nje pridružila ekipi Radia 1 in povedala, da je dobila sanjsko službo. Foto: Darja Štravs Tisu

Lara in Pero sta skupaj preživela več let in si celo delila dom, v katerega sta se preselila sredi poletja 2023. Pred nekaj meseci sta spoznala, da so si njune poti preveč različne, česar radijska voditeljica ne skriva več. Navsezadnje so tudi neuspela razmerja del življenja.