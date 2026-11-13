Radovedna Mila Peršin: Evrovizija je njena velika želja (Suzy)

Mila Peršin je v drugi sezoni priljubljene nadaljevanke Takšno je življenje dobila novo igralsko priložnost, čeprav sprva sploh ni kazalo, da bo del zasedbe. »Dobila sem povabilo na avdicijo, na katero sem se sicer prijavila za drugo vlogo. Za Ajdo sem izvedela šele precej pozneje, ko sem že mislila, da avdicije nisem dobila,« je povedala. V že utečeni ekipi se je hitro počutila domače. Mila ne skriva, da uživa v tem, da ji poklic vedno znova prinaša kaj drugačnega. A mlada igralka ima še eno neizpolnjeno televizijsko željo.

»Od mladih nog sem si želela voditi Emo ali podeljevati točke za Evrovizijo,« je priznala in dodala, da bi se z veseljem preizkusila v vodenju velikega televizijskega spektakla. Bi jo torej nekoč lahko videli v voditeljski vlogi? Morda, le zgodnja jutra ji niso najbolj pisana na kožo. »Rada spim, zato se zbudim najpozneje, kar se da. Potem skočim pod prho, se oblečem, in že tečem. Niti naličim se ne, po poti še pojem kakšno banano,« se zasmeji igralka, ki ji veliko pomeni vsaka dodatna minuta spanca. In kdo ve, morda je prav zato zanjo večerni televizijski spektakel precej boljša izbira kot jutranja oddaja.