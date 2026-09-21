Radovedni Igor Štamulak prvič na odru kot komik (Suzy)

Igralec Igor Štamulak je v bogati karieri sprejel že številne izzive. Občinstvo ga pozna z gledaliških odrov, iz televizijskih serij in filmov ter iz plesnega šova Zvezde plešejo, v katerem je pokazal, da se ne boji stopiti iz cone udobja. Član Gledališča Koper je v več kot dveh desetletjih ustvaril vrsto odmevnih vlog, za svoje delo pa prejel tudi igralska priznanja. Novi izzivi ga še vedno močno privlačijo, zato se je tokrat odločil za nekaj, česar si, kot pravi sam, ni nikoli predstavljal – prvič je stopil na oder kot stand up komik. »Nikoli si nisem mislil, da bom stopil na oder, še manj, da to zmorem. A včasih mora nekdo najprej verjeti vate, da začneš verjeti tudi sam,« je dejal po nastopu, ko ga je občinstvo nagradilo s smehom, aplavzom in odobravanjem. Za igralca, vajenega gledaliških vlog in vnaprej napisanih besedil, je stand up nekaj povsem drugega. Na odru je sam, brez lika, za katerega bi se lahko skril, in brez varnostne mreže. Prav zato je njegov pogumni korak naletel na toliko simpatij. Tisti, ki so ga spremljali v živo, pravijo, da je navdušil z naravnostjo, toplino in pristnim humorjem.

Sicer je igralec Gledališča Koper.