Raiven in Gregor Ravnik: ko kuhata skupaj, je vedno zabavno (Suzy)

Da se Raiven in Gregor Ravnik odlično razumeta tudi takrat, ko ne stojita na odru, ni nobena skrivnost. Glasbenika se poznata še iz časov Akademije za glasbo, z leti pa sta postala dobra prijatelja, ki se rada družita tudi zasebno – pogosto prav ob hrani. »Jaz ji rečem Sara, ker se že dobro poznava že kar nekaj let,« je njuno prijateljstvo opisal Gregor. Da se njuno druženje pogosto preseli v kuhinjo, je razkrila naša nekdanja evrovizijska predstavnica: »V kuhinji velikokrat skupaj kuhava. Običajno za novo leto.« Gregor je dodal, da je to pri njunih praznovanjih že skoraj tradicija: »Po navadi smo eno leto pri njej, eno leto pri meni.« Na mizi se očitno znajde marsikaj dobrega. »Sara zelo dobro kuha. Ena boljših rižot je prav njena,« je Gregor pohvalil prijateljico, Raiven pa mu ni ostala dolžna: »Jaz vedno dobim kaj pod zob, ko pridem na obisk.« Čeprav se rada pošalita drug na račun drugega, je med njima čutiti sproščeno domačnost, ki pride z leti prijateljstva – naj bo za klavirjem, na velikem odru ali ob štedilniku. Skupaj sta kuhala tudi v oddaji Dobro jutro, kjer sta pripravila zajtrk in znova pokazala, da jima dobre volje ne zmanjka niti v kuhinji.

V oddaji Dobro jutro sta skupaj pripravila španski zajtrk 'pan con tomate'.