Raiven: Priznam, da imam rada dramo, a le na odru (Suzy)

GLASBENICA

V Sloveniji, kjer se pop še vedno rad naslanja na preverjene refrene in varne barve melodij, se že vse od 2016 za njo drugače praši.

Takrat je s pesmijo Črno-bel nastopila na Emi in takoj osvojila drugo mesto. Ne z manifestom, temveč z izbiro: z glasbo, ki ne računa na najkrajšo pot do radia, in s podobo, ki se je brez preračunljivosti vtisnila v kolektivni spomin. Ni jih malo, ki še danes menijo, da bi morala zmagati, a se je Slovenija ustrašila drugačnosti njenega alternativnega popa in (pre)drzne vizualne podobe. »Nisem hotela biti na vsak način 'drugačna', hotela sem le delati svojo glasbo. Tudi harfa ni bila le rekvizit na odru, temveč je to moj matični instrument. Priznam, da imam rada dramo, a izključno na odru, ...