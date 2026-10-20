Ranko Babić se je vdal: očka z nalakiranimi nohti (Suzy)

Če je nekoč veljalo, da mora pravi dedec znati zamenjati gumo, priviti polico in brez vprašanj pogledati pod pokrov motorja, Ranko Babić dokazuje, da je na seznam moških veščin treba dodati še potrpežljivo sušenje laka za nohte. Komik, ki zna občinstvo nasmejati do solz, je doma pripravljen na precej zahtevnejše izzive. Takšne, pri katerih se ne sme niti popraskati po nosu. Ko mu je prva hčerka želela urediti nohte, mu menda še ni bilo povsem udobno. Malo se je izmikal, nekoliko mencal, kot da ga čaka poseg brez anestezije. A leta očetovstva naredijo svoje in zgodba je doživela korenit preobrat.

»Ali obstaja kakšen očka na svetu, ki mu ni njegova punčka vsaj enkrat nalakirala nohtov na rokah? Imam dve punci, in če sem prvi govoril, naj me ne zafrkava, sem pri drugi že postal strokovnjak in dajem predloge, naj namaže vsak noht z drugo barvo, da bo bolj zanimivo,« nam je predstavil svoje lepotilne podvige. Lahko bi rekli, da se je iz zadržanega modela prelevil v pravega ljubitelja domačega lepotnega salona. Ob tem bi se lahko marsikateri oče zamislil. Če ti hčerka ponudi rožnato, modro in bleščečo kombinacijo, še ne pomeni, da ti je odvzela moškost. Nasprotno, ponudila ti je priložnost, da pokažeš samozavest, sproščenost in ljubezen brez nepotrebnih pravil.