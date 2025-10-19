Raper Eminem bo drugič dedek (Suzy)

Eminemova posvojena hči Alaina Marie Scott je sporočila, da bosta z možem Mattom Moellerjem postala oče in mama. Nosečnost je z nizom zgovornih fotografij razkrila na instagramu in ob njih zapisala: »Najboljši del tebe in mene. Mesec dni sem v sebi nosila drobno srce, enega, ki je že popolnoma spremenilo moje. Nikoli se še nisem počutila bolj hvaležno za ta dar in možnost, da razširimo družino.«

Alaina je hči sestre Eminemove nekdanje žene Kim Scott, v njegovih pesmih je večkrat omenjena kot Lainey in jo obravnava kot biološko hčerko.

Slavni raper je prvič postal dedek, ko je njegova biološka hči Hailie Jade 14. marca letos rodila sina Elliota Marshalla McClintocka. Srednje ime je poklon njenemu očetu, Marshallu Mathersu III., bolj znanemu kot Eminem. Ob veseli novici je Hailie čestitata tudi sestri: »Tako vesela sem za vaju. Komaj čakam, da postanem tetka, in Elliot je tako vesel, da bo spoznal svojega bratranca.« Raper je Alaino uradno posvojil po letu 2000, saj je imela njena mati, sestra njegove nekdanje žene Kim, težave z zlorabo drog in je leta 2016 umrla. Alaina in Matt sta se poročila leta 2023.