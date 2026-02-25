Razgaljeni Dominik Kozarič: Ne uživam steroidov (Suzy)

Če bi imelo sonce na Kanarskih otokih glas, bi menda pelo v tonu Dominika Kozariča. Slovenski pevec že vrsto let živi na mondenem Tenerifu, kjer življenje teče počasneje, dnevi dišijo po soli in kjer majica pogosto postane odveč. Dominik se svojega telesa ne sramuje in brez slabe vesti razkazuje mišice, ki so marsikomu v navdih, nekaterim pa povzročajo rahlo nejevoljo. Seveda se vedno najdejo takšni, ki šepetajo o bližnjicah. A lastnik presunljive muskulature ima odgovor na dlani: »Vse, kar vidiš, je rezultat treninga, discipline in trme. Nobenih čudežnih praškov, samo delo,« sporoča zavistnežem. Njegov fit videz je tako bolj plod vztrajnosti kot tropske klime, čeprav tudi ta precej pomaga. V priljubljenem letovišču živi aktivno, v stiku z naravo in s seboj. Morje je njegov fitnes, sonce reflektor, oder vsakdan. In če komu deluje, kot da večino časa preživi napol nag, se Dominik le nasmehne. Na otoku večne pomladi je to najbolj logična oprava.