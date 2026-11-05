Razgaljeni Marko Potrč: mišice, da te kap! (Suzy)

Pri Marku Potrču je očitno, da se v telovadnici ne zadržuje zgolj zaradi druženja z utežmi. Vsak novi posnetek razkrije še kakšno mišico, ki bi jo marsikdo z veseljem občudoval od blizu. Medtem ko sam zavzeto krepi telo, se na družbenih omrežjih krepijo tudi simpatije njegovih sledilcev. In roko na srce, ob takšnih rezultatih treninga bi marsikdo zlahka pozabil, kaj je pravzaprav prišel pogledat.

Nekdanji televizijski voditelj se namreč rad pohvali s svojo športno formo, ki ni rezultat čarobnih napojev, temveč vztrajnosti, redne vadbe in discipline. Nič čudnega torej, da njegove objave pritegnejo toliko pozornosti. Potrč s svojo predanostjo dokazuje, da je mogoče tudi na pragu abrahama veliko narediti za telesno pripravljenost. Ob njegovih objavah pa je težko spregledati še stranski učinek: marsikomu ob pogledu nanje nekoliko poskoči srčni utrip. In če ob tem komu zraste motivacija za obisk fitnesa, bodisi zaradi zdravja bodisi zaradi privlačnega videza, še toliko bolje.