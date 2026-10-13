Razigrana Suzana Kozel: za nekaj ur spet najstnica (Suzy)

»Trideset let nazaj sem z njimi hodila spat. Stene moje otroške sobe so bile polepljene z njihovimi posterji,« je voditeljica Suzana Kozel na družabnih omrežjih navdušeno strnila vtise o nedavnem obisku koncerta skupine Backstreet Boys v Düsseldorfu, na katerega se je odpravila s sodelavkami s Planet TV. Dekleta so bila prešerno razpoložena in že na poti tja prepevala največje uspešnice svojih nekdanjih idolov.

»Koncert je bil kot preskok na časovnem traku, vrnila sem se v najstniška leta, ko smo bile s prijateljicami noro zaljubljene v te fante. Ko so zdaj prišli na oder, sem dobila mravljince po vsem telesu, saj so oživeli spomini na mladost. Res je, da smo se v tem času vsi postarali za 30 let, a zdi se, da pevci odlično skrbijo zase in so v vrhunski pripravljenosti,« nam je povedala. »Hvaležna sem, da sem jih videla od blizu, saj smo bile tik pod odrom. Imele pa smo nekaj dela z izbiro oblačil, saj sta bili na koncertu zapovedani bela in svetlo modra barva. V množici smo se tako držale za roke, da se nismo izgubile, saj so bili vsi v istih barvah,« je nasmejano dodala.