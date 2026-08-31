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HA HA HA

Razigrani Dejan Dogaja: Ko očka zapoje, Lev zapleše (Suzy)

Nova skladba je preprosta, nagajiva in polna dobre energije.
Nova pesem je najprej prestala najpomembnejši preizkus – pri sinu Levu. FOTO: osebni arhiv
Nova pesem je najprej prestala najpomembnejši preizkus – pri sinu Levu. FOTO: osebni arhiv
A. K.
 31. 8. 2026 | 21:00
1:31
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Dejan Dogaja predstavlja igrivo skladbo HA HA HA, ki najmlajše spodbuja k smehu, plesu in dobri volji. Čeprav je vajen najrazličnejšega občinstva, priznava, da imajo otroci pri njem posebno mesto. »Zelo rad nastopam zanje, ker so najbolj iskreno občinstvo. Ne razmišljajo o tem, kdo jih gleda, ali znajo pravilno plesati in kaj si bo kdo mislil. Če jim je nekaj všeč, pojejo, skačejo in se veselijo, če jim ni, to hitro pokažejo,« se zasmeji.

Nova skladba je preprosta, nagajiva in polna dobre energije. Njeno sporočilo se skriva že v naslovu: tudi kadar pride slab dan ali kakšna solzica, lahko nasmeh marsikaj obrne na bolje. Otroški svet pa je Dejan v zadnjem letu spoznal še z druge plati, saj je lani prvič postal očka. S sinom Levom, za katerega pravi, da je njegova mala kopija, uživa v najlepši in povsem novi življenjski vlogi – očetovstvu. Glasbe pri njih doma ne manjka, mali Lev pa je že velik ljubitelj otroških pesmi. Očka ima trenutno celo majhno prednost. »Ko zasliši HA HA HA, začne ploskati in plesati, tako da sem očitno dobil najpomembnejšo potrditev,« se namuzne Dejan in doda, da je konkurenca huda: »Čuki so pri nas vsak dan na sporedu.«

 

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