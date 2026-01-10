Razigrani Dejan Krajnc s sinom prvič na sankah (Suzy)

Medtem ko je december za večino ljudi mesec, ko se obveznosti umirijo, mnogi se celo odpravijo na daljše počitnice, glasbeniki takšnega miru v tem obdobju ne poznajo. Prav zato je vsaka minuta, ki jo preživijo z bližnjimi, zelo pomembna, pravi energični pevec Dejan Krajnc, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Dejan Dogaja. Letošnji božič je bil zanj še posebno čaroben, saj je bil to njegov prvi s sinom Levom, ki sta se ga s partnerko Kiaro razveselila maja. Tudi on bo novo leto pričakal na odru, zato je odlično izkoristil dneve med prazniki in nastopi. »To je edinih nekaj dni, ko smo decembra res doma, brez hitenja in nastopov,« je povedal Laščan, ki je s prvorojencem preživel nepozabne trenutke, kot je denimo prvo sankanje. Dejan si ob doživljanju teh najpreprostejših, a hkrati najbolj sladkih trenutkov želi, da bi jih bilo v prihodnjem letu še več.