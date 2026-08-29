Razigrani Magnifico je dobil novo igračo (Suzy)

Ko postaneš dedek, se očitno ne umiriš. Ravno nasprotno – vsaj pri Magnificu, ki daje občutek, da se je šele zdaj začel zares igrati. V njegov vozni park je namreč zapeljal nov rdeče-beli lepotec, ki je videti, kot da je pobegnil z retro razglednice in pristal naravnost pred njim. Že prejšnji motor je bil povsem v njegovem slogu, nekakšna mešanica žabe, kuščarja in malega zmaja v značilni zeleni barvi. Skratka, vozilo, ki ga nisi mogel zgrešiti – tako kot njega ne.

Zdaj je tu nova 'igračka', ki daje občutek, da je do potankosti premišljena, četudi gre glasbenik z njo samo po kruh ali na tržnico. Če je nekoč veljalo, da si človek po petdesetem privošči športni avto, ima glasbeni genij očitno boljši načrt, saj si je omislil pravi magnet za poglede na dveh kolesih. Mladost je očitno stanje duha, pri njem pa se kaže tudi v izbiri motorjev.