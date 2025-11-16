Raznežena Darja Gajšek: to je bilo njegovo prvo tovrstno doživetje sinčka Maja (Suzy)

Voditeljica in glasbenica Darja Gajšek je v zadnjih letih postala velika ljubiteljica nogometa, za kar je zaslužen njen mož Alen Janković, dolgoletni kondicijski trener in fizioterapevt ekipe NK Celje.

Ponosna žena in zagreta navijačica se redno udeležuje tekem ter spletne prijatelje pogosto obvešča o odličnih rezultatih, ki jih niza klub njenega dragega. Nad nogometom se je navdušila tudi njuna prvorojenka Ema, prvo tekmo pa si je nedavno ogledal celo najmlajši član družine, šestmesečni Maj. »To je bilo njegovo prvo tovrstno doživetje in nogometni dan ob atiju. Navijali smo zanj in poseben občutek je bil, ko so naši Celjani igrali proti kraju mojega otroštva,« je po tekmi z Makolami zapisala ob fotografiji na zelenici.

»Majev navijaški nasmeh in spomini za vedno,« ni skrivala čustev ob pomemben dogodku za vso družino.