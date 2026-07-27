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TRDNA OPORA

Raznežena Maja Keuc: njegova mala deklica (Suzy)

Vrhunska vokalistka je že večkrat poudarila, da ji je bil oče vedno trdna opora.
Hčerko in očeta povezuje neomajna vez.
Hčerko in očeta povezuje neomajna vez.
T. M., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
 27. 7. 2026 | 09:25
1:13
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Ni veliko fotografij, ki povedo več kot tisoč besed, a prav ena takšnih je te dni ogrela številna srca. Na njej stojita drug ob drugem Maja Keuc in njen oče Boris, v njunih pogledih pa se zrcalita bližina in neizmerno spoštovanje. Pevka zasebnost svoje družine skrbno varuje, zato so takšni utrinki še toliko dragocenejši.

Vrhunska vokalistka je že večkrat poudarila, da ji je bil oče vedno trdna opora, človek, ki je vanjo verjel tudi takrat, ko so bile njene sanje še zelo oddaljene. Danes, ko žanje uspehe, je prav on med njenimi najzvestejšimi navijači. A največji razlog za ponos niso odmevni nastopi ali priznanja, temveč dejstvo, da je kljub bleščeči karieri ostala srčna, skromna in zvesta sebi. Zanj ni zvezdnica, temveč še vedno njegova mala deklica, ki jo spremlja z enako toplino kot ob njenih prvih pevskih korakih. Njuna povezanost je ganljiv opomnik, da nekaterih vezi ne moreta omajati ne čas ne uspeh.

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